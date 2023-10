Conceição do Araguaia: Após atirar em via pública, homem é preso pela Polícia Militar

Nesta quinta-feira (05), uma Guarnição da Polícia Militar (PM) do Destacamento do Distrito de Alacilândia, no município de Conceição do Araguaia, foi solicitada para atender uma ocorrência onde um homem estava efetuando disparo em via pública.

De imediato a guarnição saiu em diligências, localizando o suspeito na estrada do Pequi, conduzindo um carro modelo Classic cor prata. Durante revista veicular, os agentes encontraram um revólver calibre 38 com seis munições, sendo 4 intactas e 2 deflagradas. Dentro do ainda foi encontrado duas latas de cerveja.

O acusado foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, para serem tomadas as providências cabíveis. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)