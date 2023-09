FAX 2023: TRADICIONAL CAVALGADA RURALISTA SERÁ NA MANHÃ DESTE SÁBADO (02) EM XINGUARA.

Todo o município já está no clima da 24ª Feira Agropecuária de Xinguara. Após o Baile da Rainha, que ocorreu no último fim de semana, agora na manhã deste sábado (02) ocorrerá a tradicional cavalgada ruralista, que marca o início do primeiro dia de exposição da FAX 2023.

Os xinguarenses aguardam com grande expectativa essa cavalgada que sempre surpreende em organização, é um espetáculo a parte. O percurso será DE 5,5 km, passando pela Av. Hermes Dantas, Rua Tapajós, Rua Francisco Caldeira Castelo Branco, Rua Rio Branco, Av Xingu até o cartório com retorno ao Sindicado.

O Departamento Municipal de Trânsito tem divulgado um vídeo falando sobre a inter

dição da Av. Xingu para a cavalgada e faz pedido para que a população monte a estrutura para prestigiar o evento até a noite anterior pois o trânsito de veículos será interditado na madrugada de sábado, às 5h e permanecerá até o final.

O DMT também pede contribuição para que os condutores não estacionem veículos no percurso da cavalgada e alerta: “se beber, não dirija”. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)