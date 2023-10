Suposto traficante é interceptado pela PC em Conceição do Araguaia

A Polícia Civil prendeu um suposto traficante com uma farta quantidade de drogas nesta segunda-feira (9), em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. Após o trabalho de inteligência para rastrear o suspeito, ele foi preso em uma casa. As drogas estariam sendo trazidas de Redenção.

No interior da casa onde o suspeito foi preso, foram apreendidos dois tabletes de maconha, sete balas de substância análoga a ecstasy, 60 cápsulas com substância semelhante a cocaína — comumente engolidas por mulas para burlar fiscalizações —, cinco papelotes também de cocaína e uma balança de precisão.

O homem foi conduzido à sede policial para as providências cabíveis, onde se encontra à disposição do poder judiciário. Não houve indícios de que ele tenha ingerido cápsulas de cocaína ou que fosse repassar a outra pessoa para fazer o perigoso método de transporte de drogas ilícitas.

(A Notícia Portal/Da Redação do Fato Regional)