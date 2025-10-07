Alemanha: prefeita recém-eleita é esfaqueada e está em estado crítico

A prefeita recém-eleita da cidade de Herdecke, na Renânia do Norte-Vestfália, Iris Stalzer (SPD), de 57 anos, foi vítima de um ataque a facadas nesta terça-feira (7/10). Segundo informações da imprensa local, ela foi encontrada pelo filho, no apartamento onde mora, e está em estado crítico – com múltiplas perfurações no abdômen e nas costas.

Iris Stalzer, que também é advogada, teria relatado ao filho que foi atacada por vários homens na rua antes de conseguir chegar a casa. Equipes médicas atuaram no local, e a prefeita foi levada às pressas para o hospital.

Investigação: A polícia alemã lançou operação de busca pelos suspeitos e formou equipe especial de homicídios para conduzir as investigações. As autoridades afirmaram que o contexto do crime ainda é obscuro e que não está descartada a hipótese de motivação política. Iris Stalzer foi eleita prefeita de Herdecke em 28 de setembro, no segundo turno das eleições municipais. (A Noticia Portal com informações de Laura Braga do Metrópoles/ Foto: Reprodução)