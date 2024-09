Grave Acidente em Floresta do Araguaia Tira a Vida de Jovem Piloto de Motocross

Um caminhão-caçamba da prefeitura de Floresta do Araguaia, parado sem sinalização em uma estrada vicinal, causou o trágico acidente que tirou a vida do jovem Danilo Mariano Lira (22), filho de Manoel Lira e Elizângela Mariano, membros de uma tradicional família de Floresta do Araguaia.

A notícia da perda de Danilo, um jovem conhecido por ser um bom filho, educado e querido por todos na cidade, causou grande comoção em Floresta do Araguaia. Ele era piloto de motocross, uma paixão que o acompanhava e o definia.

*O ACIDENTE:* Danilo voltava da propriedade da família, onde desenvolvem atividades de criação de gado e cultivo de abacaxi, quando o acidente aconteceu. Na estrada, havia um caminhão-caçamba de propriedade da prefeitura municipal de Floresta do Araguaia. Ainda não se sabe ao certo se o veículo estava quebrado, mas o fato é que a falta de sinalização, aliada ao horário noturno, dificultou a identificação do perigo por Danilo.

Apesar de usar capacete, o jovem não resistiu ao impacto do acidente. A perda de Danilo deixa um vazio irreparável para sua família e amigos, além de um profundo sentimento de tristeza para todos os que o conheciam. A comunidade de Floresta do Araguaia está de luto pela partida precoce de um jovem tão promissor e apaixonado pela vida.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, que buscam entender o que levou a essa tragédia. No entanto, a população já começa a questionar a falta de sinalização adequada no local e a responsabilidade da prefeitura na questão do acidente, apontando para uma possível negligência quanto à manutenção dos veículos da frota municipal.

Enquanto isso, amigos e familiares se reúnem para prestar as últimas homenagens a Danilo, lembrando-o por seu espírito vibrante e o legado que deixa como um filho exemplar e um apaixonado pelo motocross.

(A Notícia Portal / Emily Dulcio – da redação)