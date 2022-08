ÁGUA AZUL DO NORTE: Polícia Militar captura bandidos, apreende arma de fogo e recupera motocicleta e celulares

Por volta das 19h do dia (28/07), a Polícia Militar de Água Azul do Norte, com o comando do Sargento Davi e sua equipe, receberam uma denúncia via celular de uma vítima, informando que dois indivíduos em uma motocicleta preta e armados com um revólver, haviam roubado uma moto Honda Start, de cor Cinza, Ano 2021, Placa RCL-7B22, no município de Ourilândia do Norte e que provavelmente os ladrões teriam seguido pela PA – 279 em direção a Água Azul do Norte.

Rapidamente a guarnição da PM seguiu de imediato pela PA – 279, e ao passar pelo Frigorífico Frigol, avistou dois indivíduos, cada um em uma motocicleta e em alta velocidade, sendo que uma delas com as mesmas características repassadas à Guarnição que seguiu acompanhando os suspeitos, um dos indivíduos do qual conduzia a moto CG FAN PRETA ANO 2021, percebendo a presença da Polícia abandonou a motocicleta e evadiu-se em direção ao matagal, e o outro indivíduo que estava conduzindo a moto CG Start, de cor cinza, placa: RCL7B22, que teria sido roubada no município de Ourilândia do Norte foi abordado pela guarnição e ao ser revistado foi encontrado em sua cintura um revólver calibre 38, e três celulares no bolso de seu short.

Diante disso, foram conduzidos juntamente com as motocicletas e os celulares, até a delegacia de Polícia Civil, para serem feitos os procedimentos cabíveis que o caso requer.

Ainda esta guarnição foi informada pela vítima que provavelmente os mesmos indivíduos haviam roubado alguns celulares em Ourilândia do Norte.

Foi recuperado pela Polícia Militar de Água Azul, cinco aparelhos celulares, uma motocicleta e apreendido um revólver calibre 38.

Segundo o Sargento Davi, os ladrões estavam tocando o terror, fazendo inúmeros assaltos à mão armada, mas que agora, felizmente, os acusados estão à disposição da Justiça. (A Notícia Portal)