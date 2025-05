Câmara de Vereadores de Redenção aprova moção de congratulação à Polícia Militar por frustração de assalto a banco

Na manhã desta terça-feira (20), a Câmara Municipal de Redenção, no sul do Pará, aprovou por unanimidade uma Moção de Congratulação à Polícia Militar do município. A homenagem reconhece a atuação eficiente da corporação na prisão de um grupo criminoso que planejava assaltar uma agência bancária na cidade.

A moção foi apresentada pelo vereador JB Maninho, que destacou o comprometimento e a coragem dos policiais envolvidos na operação. “Esta homenagem é um reconhecimento ao trabalho incansável da nossa Polícia Militar em prol da segurança da população”, afirmou o parlamentar.

Durante a sessão ordinária, a maioria dos vereadores parabenizou a iniciativa e enalteceu o trabalho da corporação, que resultou na prisão de aproximadamente 11 suspeitos. A ação, coordenada por agentes do 7º Batalhão de Polícia Militar de Redenção, impediu a concretização do assalto e garantiu a segurança da comunidade.

O presidente da Casa, vereador Leandro Onofre, também elogiou a operação e reforçou a importância da parceria entre a população e as forças de segurança. “Em nome da sociedade de Redenção, parabenizo todos os policiais e o alto comando da PM pelos relevantes serviços prestados, especialmente por evitarem uma ação criminosa que poderia ter causado sérias consequências à nossa população”, declarou.

O vereador Arnon Lustosa ressaltou o valor simbólico da moção como forma de reconhecimento ao trabalho da corporação. “Essa moção mostra que Redenção sabe reconhecer os verdadeiros heróis e defensores da ordem pública”, pontuou.

Policiais que participaram da operação estiveram presentes na sessão e foram homenageados pelos parlamentares. A Câmara Municipal de Redenção reafirmou seu compromisso com o apoio às ações de segurança pública e parabenizou a Polícia Militar pelo êxito na operação que trouxe tranquilidade à comunidade local. (A Notícia Portal com informações de Dinho Santos/ Fotos: Ascom CMR)