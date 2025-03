Criminoso mais procurado do sul do Pará morre em confronto com a polícia

A Polícia Civil do Pará realizou, nesta terça-feira (19), uma operação que resultou na morte de Pedro Henrique Lima dos Santos, vulgo Florestinha, apontado como o criminoso mais procurado do Sul do Pará. Integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), ele era responsável por diversos homicídios ligados à guerra entre facções, além de envolvimento direto com o tráfico de drogas na região do Araguaia Paraense e Alto Xingu.

A OPERAÇÃO: As investigações levaram as forças policiais até uma residência no Setor Primavera, em Redenção, onde Florestinha estava escondido. Durante a abordagem, ele resistiu e atirou contra os agentes com uma pistola calibre .380, obrigando os policiais a reagirem.

O criminoso foi atingido, socorrido ao Hospital Municipal Dra. Iracy Machado, mas não resistiu aos ferimentos. A ação foi conduzida pela Delegacia de Homicídios de Redenção, em conjunto com as Delegacias de Polícia Civil de Água Azul do Norte e Rio Maria, além da Superintendência Regional do Alto Xingu (14ª RISP).

Com a operação, a Polícia Civil reforça o compromisso no combate ao crime organizado e à violência na região. (A Notícia Portal/ Foto: Polícia Civil.)