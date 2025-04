CHANTAGEM Prefeita acusa deputado de “pornografia de revanche”

A prefeita de Ituiutaba (MG), Leandra Guedes, entrou com uma ação na Justiça contra o deputado federal André Janones (Avante-MG), acusando-o de divulgar uma foto íntima sem consentimento — o que configura o crime de “pornografia de revanche”, previsto no artigo 218-C do Código Penal.

Segundo a denúncia, Janones teria enviado a imagem, tirada quando os dois ainda mantinham um relacionamento, a um secretário municipal próximo de Leandra. A foto mostra a prefeita usando lingerie preta, deitada, com a mão de um homem — supostamente o deputado — sobre seu corpo.

A defesa de Leandra afirma que, além da divulgação da imagem, o parlamentar ameaçou a prefeita, pressionando para a exoneração de uma procuradora que teria se desentendido com a irmã dele, então secretária municipal.

“O requerido vem realizando ameaças constantes de prejudicá-la perante a opinião pública, causando-lhe enorme atribulação psicológica”, diz um trecho da ação que tramita na Vara Criminal de Ituiutaba.

A pena para o crime varia de 1 a 5 anos de prisão, com agravantes em casos de ameaça. (A Notícia Portal/Metrópoles/Foto: redes sociais).