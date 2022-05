Mais de 162 mil eleitores vão votar pela primeira vez no Pará nas eleições de 2022

Mais de 5 milhões de paraenses estão aptos a votar no dia 2 de outubro, no primeiro turno das eleições de 2022. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, entre janeiro e abril deste ano 162.438 pessoas tiraram o título eleitoral e vão votar pela primeira vez.

No Brasil, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos, mas adolescentes de 16 e 17 anos podem emitir o título e votar nas eleições de outubro. No Pará, o número de eleitores com essa faixa etária é de 83.112 jovens.

Quem completa 16 anos até 2 de outubro de 2022, pode retirar o título. Mas esse público deve ficar atento, porque o prazo se encerra nesta quarta-feira (4).

A primeira via do documento pode ser retirada nos cartórios eleitorais ou pela internet. Quem optar por este último caso, terá de preencher um formulário no Título Net, no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No portal, será solicitado o anexo de documento oficial com foto, comprovante de residência, comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral e comprovante de quitação do serviço militar, no caso de eleitores homens.

Situação irregular

Enquanto há 5.715.743 eleitores aptos a votar nas eleições de 2022 no Pará, há também mais de 800 mil em situação irregular, informa o TRE.

Dados colhidos até a primeira quinzena do mês de abril de 2022 mostram que 667.654 paraenses estão com a situação irregular com a Justiça Eleitoral.

De acordo com o TRE-PA, entre os motivos estão: ausência do cadastro biométrico; deixado de votar em três eleições consecutivas, sem justificativa; não atenderem ao procedimento da chamada revisão do eleitorado entre os anos de 2009 a 2019.