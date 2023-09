Sefa flagra mais uma carga irregular de produtos de informática em Conceição do Araguaia

Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, flagraram uma carga irregular de produtos de informática, avaliada em pouco mais de R$ 270 mil. O flagrante ocorreu na segunda-feira (25), no posto de fiscalização que fica no km 15 da na rodovia PA-447. O caminhão que transportava a carga saiu de São Paulo em direção às cidades paraenses de Redenção, Marabá e Santarém.

“O veículo transportava acessórios de informática, como placas, switches, webcams, toners para impressoras, unidades de imagem, entre outros. O condutor apresentou documentos fiscais que indicavam que se tratava de uma transferência de ativo imobilizado. Mas, após a conferência física da carga, ficou evidente que as mercadorias eram novas. Além disso, ao verificar a documentação, constatou-se que o CNPJ indicado na nota fiscal não existia, o que significa que essa filial da empresa não estava registrada no estado do Pará”, informou o coordenador da unidade da Sefa no Araguaia, Cicinato Oliveira.

Como houve a tentativa burlar as normas fiscais no estado sem o devido pagamento do ICMS Diferencial de Alíquota para não contribuinte (DIFAL), a Sefa lavrou um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 73.150,49. O termo foi pago e as mercadorias foram liberadas após a regularização da situação. Na semana passada, uma carga semelhante foi localizada no posto da PA-447. Os produtos, nessa ocasião, estavam escondidos em meio a alimentos num caminhão frigorífico.

(A Notícia Portal/Da Redação do Fato Regional)