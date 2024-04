Conceição do Araguaia: Briga durante bebedeira acaba na delegacia

Um desentendimento entre amigos durante consumo de bebidas alcoólicas, acabou com um deles ferido a golpes de facão, na última terça-feira (02).

O caso aconteceu na Vila Bradesco, no município de Conceição do Araguaia no sul do Pará.

A briga entre os homens começou por causa do sumiço de um cartão de credito. Durante a discussão, um deles pegou um facão e desferiu golpes na vítima, que na tentativa de se defender, acabou ferido em uma das mãos.

A Policia Militar, foi acionada, e ao chegar na casa, foi encontrado uma espingarda que pertence ao irmão do suspeito.

Diante dos fatos, todos foram levados até a Delegacia de Policia de Conceição do Araguaia, para as providencias cabíveis. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)