Moradores da região do Picadão são beneficiados com diversos títulos de terras.

A Prefeitura de Água Azul do Norte, através do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária, em parceria com o INCRA realizou

no último domingo (04/09) a entrega de diversos títulos de terras para os moradores da região do Picadão.

A solenidade aconteceu na residência do sr. Valteir Ferreira, mais conhecido como “Preto”.