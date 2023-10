REDENÇÃO: Homem é preso em flagrante pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha

A Polícia Civil do Estado do Pará, através da equipe plantonista da Delegacia de Polícia de Redenção, efetuou diligências após uma ocorrência de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, na madrugada de hoje (17).

O suspeito, companheiro da vítima, havia a ameaçado com duas facas. No endereço indicado, a equipe localizou e realizou a prisão do homem. As duas facas foram encontradas em posse dele.

Posteriormente, o preso foi conduzido à unidade policial para as providências cabíveis. (A Notícia Portal/ Polícia Civil do Pará)