Corpo encontrado nas margens da BR-158 é do assaltante da lotérica de um mês atrás em Casa de Tábua

Cleberson de Souza Cardoso, 35 anos, conhecido como “Cebolão”, foi encontrado por populares morto na madrugada desta quarta-feira (13), nas margens da BR-158. Ele tinha sinal de execução com tiro de arma de fogo no ouvido do lado esquerdo.

Segundo informações da PM, a vítima é o mesmo criminoso que há pouco mais de um mês, em 11 de Dezembro, assaltou uma lotérica no Distrito de Casa de Tábua e, ainda, subtraiu o bolsa família de uma cliente que aguardava na boca do caixa. Releia a matéria aqui. Ele também praticou assaltos em Redenção.

Além disso, Cebolão tinha vasta ficha criminal há tempos. Seu mais famoso crime foi um latrocínio em Confressa – MT, no ano de 2016, em que ele matou um fazendeiro e seu caseiro.

A polícia ainda investiga o caso do homicídio de Cebolão e não se sabe quem foi o autor. (Da Redação, com informações de Domingos Ribeiro e PM)