CASA DE TÁBUA: Homem assalta caixa lotérica e subtrai benefício Bolsa Família de cliente

Na última sexta-feira (11), um homem assaltou uma lotérica que fica dentro de um supermecado no Distrito de Casa de Tábua.

Era por voltas das 16h30min quando um indivíduo se aproximou do caixa e apontou uma arma para a operadora da cabine do caixa lotérico ordenando que ela lhe passasse o dinheiro. A importância subtraída da lotérica foi de R$1.100,00.

O criminoso ainda deu uma cotovelada em uma cliente que estava na boca do caixa e subtraiu o bolsa família emergencial no valor de R$600,00 que operadora estava para lhe entregar. Ele evadiu-se do local em uma Bros 2013 de cor vermelha, segundo informou a cliente.

Antes do assalto, ele teria sondado o local por volta das 12h00min e perguntado se poderia sacar R$3.000,00, ao passo que a operante havia respondido que não era possível.

A polícia procura um homem que aparece nas câmeras de segurança apontado como o suspeito. (Da Redação, com informações de Domingos Ribeiro)