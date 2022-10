Eleições em Redenção (PA): Veja como foi a votação no 1º turno

Redenção (PA) definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo (2).

Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito estadual e nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Redenção (PA)

Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a Presidência da República na cidade. Para o cargo de governador do PA, Zequinha Marinho, do PL, recebeu mais votos.

Ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 63,95% dos votos para a Presidência (30.037 votos), enquanto Lula foi a escolha de 31,05% dos eleitores (14.587 votos) do município.

Para o cargo de governador, Zequinha Marinho recebeu 55,86% dos votos (24.931 votos) entre os eleitores de Redenção (PA). O segundo colocado nesse cenário foi Helder, com 43,18% (19.275 votos).

Para o Senado, Mario Couto liderou as escolhas do município, com 27631 votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado.

Joaquim Passarinho foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 11183 votos.

Para o cargo de deputado estadual, Gabriel Salomão foi o mais votado pela cidade, com 10067 votos.

A eleição em Redenção (PA) teve 26,62% de abstenção.

Veja abaixo como cada candidato se saiu em Redenção/PA:

Presidente da República – votação em Redenção (PA)

Jair Bolsonaro (PL): 30.037 votos (63,95%)

Lula (PT): 14.587 votos (31,05%)

Simone Tebet (MDB): 1.141 votos (2,43%)

Ciro Gomes (PDT): 980 votos (2,09%)

Soraya Thronicke (UNIÃO): 126 votos (0,27%)

Felipe D Avila (Novo): 52 votos (0,11%)

Padre Kelmon (PTB): 27 votos (0,06%)

Sofia Manzano (PCB): 8 votos (0,02%)

Constituinte Eymael (DC): 6 votos (0,01%)

Léo Péricles (UP): 5 votos (0,01%)

Vera (PSTU): 4 votos (0,01%)

Brancos – 0,77%

Nulos – 1,01%

Governador – votação em Redenção (PA)

Zequinha Marinho (PL): 24.931 votos (55,86%)

Helder (MDB): 19.275 votos (43,18%)

Dr. Felipe (PRTB): 187 votos (0,42%)

Adolfo Oliveira (PSOL): 137 votos (0,31%)

Major Marcony (SD): 48 votos (0,11%)

Sofia Couto (PMB): 29 votos (0,06%)

Cleber Rabelo (PSTU): 25 votos (0,06%)

Paulo Roseira (AGIR): 2 votos (0,00%)

Brancos – 2,27%

Nulos – 4,40%

Senador – votação em Redenção (PA)

Mario Couto (PL): 27631 votos (63,97%)

Beto Faro (PT): 6464 votos (14,96%)

Pioneiro (PSDB): 5657 votos (13,10%)

Flexa Ribeiro (PROGRESSISTAS): 2885 votos (6,68%)

Delegado Jardel (PODEMOS): 205 votos (0,47%)

Sabbá (PMB): 158 votos (0,37%)

Renata Fonseca (PRTB): 109 votos (0,25%)

Professor João Santiago (PSTU): 45 votos (0,10%)

Gideon (AGIR): 27 votos (0,06%)

Elielton Lira (Avante): 8 votos (0,02%)

Paulo Castelo Branco (PROS): 6 votos (0,01%) *candidatura anulada – candidato recorre

Brancos – 4,54%

Nulos – 5,14%

Os 10 deputados federais mais votados em Redenção (PA):

Joaquim Passarinho (PL): 11183 votos (24,42%)

Willian do Potência (UNIÃO BRASIL): 6890 votos (15,04%)

Delegado Caveira (PL): 5255 votos (11,47%)

Keniston (MDB): 1973 votos (4,31%)

Wagne Machado (MDB): 1887 votos (4,12%)

Giovanni Queiroz (PDT): 1624 votos (3,55%)

Renilce Nicodemos (MDB): 1523 votos (3,33%)

Andreia Siqueira (MDB): 1253 votos (2,74%)

Júnior Ferrari (PSD): 843 votos (1,84%)

Celso Sabino (UNIÃO BRASIL): 824 votos (1,80%)

Brancos – 2,83%

Nulos – 1,40%

Os 10 deputados estaduais mais votados em Redenção (PA):

Gabriel Salomão (MDB): 10067 votos (21,78%)

Dr Rener (PODEMOS): 6842 votos (14,80%)

Cadu (MDB): 4163 votos (9,01%)

Gustavo Sefer (PSD): 4088 votos (8,84%)

Mariza Almeida (PL): 3903 votos (8,44%)

Mário Moreira (PSC): 2588 votos (5,60%)

Alex Santiago (PROGRESSISTAS): 2200 votos (4,76%)

Leonardo da Saúde (UNIÃO BRASIL): 769 votos (1,66%)

Aveilton Souza (PL): 684 votos (1,48%)

Dirceu Ten Caten (PT): 647 votos (1,40%)

Brancos – 2,16%

Nulos – 1,19%

Esta reportagem foi produzida de modo automático, com o apoio de um sistema de inteligência artificial e dados fornecidos em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Fonte: G1