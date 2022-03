BANNACH: Prefeita Lucineia se nega a pagar piso salarial e professores aprovam Estado de Greve

A coordenação Geral do Sintepp Subsede de Bannach, sul do Pará – aprovou ‘Estado de Greve’ para reivindicar que a prefeita Lucineia Alves conceda o pagamento de salários dos professores reajustados de acordo com o piso salarial que é de 33,24%, estabelecido pela lei 11.738, de 16 de junho de 2008.

Os professores e dirigentes do Sintepp em Bannach, afirmam que nas últimas semanas tem travado uma batalha de diálogos com representantes da prefeita, com o objetivo de conseguir que o direito ao reajuste seja garantido. De acordo com o Sintepp a prefeitura fez uma proposta de apenas 10,16% de reajuste e uma possível renegociação para o mês de agosto. Esta proposta foi rejeitada pela classe.

Após amplo debate, os professores, considerando as alegações da administração – fizeram uma contraproposta de 23% com renegociação em agosto, caso a receita se comportasse como no início do ano.

Os professores, declararam em nota que não querem fazer greve, pois isso prejudicaria todo o planejamento educacional do município, mas que querem que a prefeita cumpra a lei e que se caso a categoria entre em greve, a responsabilidade é da gestão por não cumprir com o reajuste do piso nacional.

RESPOSTA: Nossa reportagem conseguiu falar com o secretário de educação do município, Anderson Nazário, que afirmou ser impossível pagar o reajuste estabelecido no piso nacional, pois segundo ele, seria gerado um déficit ao município. “Sem citar ônibus, combustível, pagamento de energia, Internet e demais gastos com a manutenção da educação, em determinado momento não teria como pagar até mesmo os salários deles (professores)”, explicou Nazário. Até o fechamento desta edição o impasse continuava entre professores e prefeitura de Bannach.

(Portal Notícia Play TV – da redação)