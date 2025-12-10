Advogado Luan de Jesus Costa morre aos 36 anos; OAB-PA emite nota de pesar e colegas destacam trajetória exemplar

A advocacia paraense perdeu nesta quarta-feira (10) o advogado Luan de Jesus Costa, de 36 anos. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), por meio da subseção de Tucumã, emitiu nota oficial manifestando profundo pesar pelo falecimento do profissional, reconhecido pela atuação ética e dedicada na região sul do Pará.

Luan de Jesus construiu uma trajetória sólida no meio jurídico. Iniciou sua carreira no Fórum da Comarca, onde atuou como assessor de juiz, função que desempenhou com competência e espírito colaborativo. Posteriormente, passou a advogar na região, consolidando-se como referência entre colegas e clientes. Mais recentemente, alcançou uma importante conquista profissional ao ser aprovado em concurso público para o cargo de procurador do município de Rio Maria, onde já exercia suas funções.

Colegas de profissão lamentaram profundamente a perda. O advogado criminalista de Tucumã, Dr. Lecival Lobato, ressaltou a carreira ascendente de Luan e o impacto positivo que ele deixou no meio jurídico. “Uma bela trajetória profissional. Luan sempre se destacou pela inteligência, humildade e compromisso com a justiça. Sua partida deixa um vazio enorme entre os colegas e amigos”, afirmou Lecival.

Na nota divulgada, a OAB-PA destacou o legado do advogado e se solidarizou com familiares, amigos e a comunidade jurídica:

“A OAB-PA se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de profissão, prestando condolências pela perda irreparável de um membro da advocacia paraense, cuja atuação contribuiu para o exercício da justiça e da cidadania.”

O falecimento de Luan de Jesus Costa causa grande comoção entre operadores do Direito, especialmente na comarca de Tucumã e cidades vizinhas, onde sua atuação deixou marcas de profissionalismo, ética e respeito. A OAB encerrou a nota desejando que seus familiares encontrem conforto e força para enfrentar o momento de dor. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Instagram)