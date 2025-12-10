Luto

Advogado Luan de Jesus Costa morre aos 36 anos; OAB-PA emite nota de pesar e colegas destacam trajetória exemplar

A advocacia paraense perdeu nesta quarta-feira (10) o advogado Luan de Jesus Costa, de 36 anos. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), por meio da subseção de Tucumã, emitiu nota oficial manifestando profundo pesar pelo falecimento do profissional, reconhecido pela atuação ética e dedicada na região sul do Pará.

Ele era formado desde de 2018 no curso de direito na Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida ( FESAR), de Redenção

Luan de Jesus construiu uma trajetória sólida no meio jurídico. Iniciou sua carreira no Fórum da Comarca, onde atuou como assessor de juiz, função que desempenhou com competência e espírito colaborativo. Posteriormente, passou a advogar na região, consolidando-se como referência entre colegas e clientes. Mais recentemente, alcançou uma importante conquista profissional ao ser aprovado em concurso público para o cargo de procurador do município de Rio Maria, onde já exercia suas funções.

O falecimento de Luan de Jesus Costa causa grande comoção entre operadores do Direito, especialmente na comarca de Tucumã e cidades vizinhas, onde sua atuação deixou marcas de profissionalismo, ética e respeito.

Colegas de profissão lamentaram profundamente a perda. O advogado criminalista de Tucumã, Dr. Lecival Lobato, ressaltou a carreira ascendente de Luan e o impacto positivo que ele deixou no meio jurídico. “Uma bela trajetória profissional. Luan sempre se destacou pela inteligência, humildade e compromisso com a justiça. Sua partida deixa um vazio enorme entre os colegas e amigos”, afirmou Lecival.

Na nota divulgada, a OAB-PA destacou o legado do advogado e se solidarizou com familiares, amigos e a comunidade jurídica:

“A OAB-PA se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de profissão, prestando condolências pela perda irreparável de um membro da advocacia paraense, cuja atuação contribuiu para o exercício da justiça e da cidadania.”

A OAB encerrou a nota desejando que seus familiares encontrem conforto e força para enfrentar o momento de dor. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Instagram)

10/12/2025

