Aymeê Rocha, moradora de Redenção ultrapassa mais de meio milhão de seguidores após viralizar ‘Evangelho de Fariseus’ (Saiba mais sobre a cantora)

Nos últimos dias, a paraense Aymeê Rocha vem ganhando destaque em todo o Brasil após sua musica ‘Evangelho de Fariseus’ viralizar nas redes sociais. A cantora que atualmente mora em Redenção, já ultrapassou meio milhões de seguidores e continua atraindo mais público.

Há quatro meses atrás, Aymeê esteve no podcast ‘PODFALAR’ contando sua história e crenças. Para quem deseja conhecê-la melhor, basta acessar o canal do YouTube ‘A NOTÍCIA PORTAL’

A música traz dois pontos importantes e também polêmicos: Um falso evangelho com foco na prosperidade e uma grave denúncia sobre abuso infantil e tráfico de órgãos na ilha de Marajó.

‘Evangelho de Fariseus’ trouxe foco para uma problemática desconhecida. Aymeê divulgou no seu perfil do Instagram matérias que falam da situação da ilha de Marajó e mostrou projetos como o da Igreja Zion, do pastor Lucas Hayashi que fazem trabalhos na região.

Entre críticas e elogios, a canção tem furado bolhas e alcançado várias esferas da sociedade. Sua música foi repostada por várias páginas e personalidades públicas como a Senadora Damares e Pastor Luiz Hermínio. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)