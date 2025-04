Bezerro ultrapassa R$ 3.169/cab, veja onde está o mais caro e o mais barato

Preço da reposição, em especial o bezerro, avança e pressiona decisão dos confinadores; Os pecuaristas têm relatado oferta bem abaixo do que consideram normal, cenário é justificado maior abate de fêmeas nos últimos anos.

MS lidera ranking nacional de valores O mercado de reposição bovina segue em alta consistente, e o bezerro Nelore de 12 meses já ultrapassa os R$ 3.169,26 por cabeça em Mato Grosso do Sul, o maior valor registrado entre as principais praças pecuárias do Brasil, segundo levantamento de 3 de abril de 2025.

O cenário reforça a percepção de reversão de ciclo e indica que o preço da reposição está pesando mais nas contas do pecuarista confinador, principalmente diante da valorização mais intensa que a do boi gordo. Dados do Cepea mostram que, entre março de 2024 e março de 2025, o bezerro negociado em Presidente Prudente (SP) teve valorização de 42%, enquanto o boi gordo subiu 35% no mesmo período.

O Indicador Cepea/Esalq do bezerro em Mato Grosso do Sul atingiu R$ 2.761,64 em 03/04/2025, com alta de 0,59% no dia e 2,09% no mês. Já em dólar, o valor chegou a US$ 490,87.

Esse movimento de alta vem ocorrendo mesmo sem uma demanda aquecida, o que sugere que a oferta enxuta tem sustentado os preços. Leiloeiras e analistas indicam que a escassez de animais de qualidade para reposição tem sido um fator-chave.

Onde o bezerro está mais caro e mais barato Com base nos dados de 03/04/2025, organizamos abaixo os valores por cabeça do bezerro Nelore (12M, 240 kg, 8@), em ordem crescente nas principais regiões pecuárias:

Mais barato: Acre (AC) – R$ 2.183,33

Maranhão (MA) – R$ 2.362,00

Bahia (BA) – R$ 2.560,00

Pará (PA) – R$ 2.674,00

Minas Gerais (MG) – R$ 2.687,33

Mais caro: Goiás (GO) – R$ 2.731,20

Tocantins (TO) – R$ 2.876,35

Mato Grosso (MT) – R$ 3.100,00

Paraná (PR) – R$ 3.163,80

Mato Grosso do Sul (MS) – R$ 3.169,26

Pressão no custo de produção com o preço do bezerro Segundo o Cepea, o bezerro representa entre 60% e 70% do custo de produção de um boi confinado. Com a arroba do boi gordo ainda buscando estabilidade e o preço da reposição em alta, o confinador vê sua margem de lucro ameaçada. Isso pode levar muitos a postergar compras ou até repensar estratégias para o segundo semestre. (A Notícia Portal/ com informações de Marcella Pereira/ Compre Rural Notícias)