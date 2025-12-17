Polícia

FICCO/PA cumpre 42 mandados de prisão e prende 33 pessoas ligadas ao crime organizado

A operação aconteceu na Região Metropolitana de Belém, no interior do Pará e nos Estados do Maranhão, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro

17/12/2025

Nesta terça e quarta-feira, 16 e 17/12, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO/PA) e o Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF/NIP) deflagraram a terceira fase da Operação Coalizão. A ação teve como foco o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes de organizações criminosas que atuam no estado.

Terceira fase da Operação Coalizão atuou em sete estados, com apreensão de maconha, cocaína e armas de fogo.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 42 mandados de prisão em Belém, Ananindeua, Marituba, Abaetetuba, Itaituba, Santarém, Tucuruí, Muaná, Óbidos, Almeirim, Monte Alegre, Juruti, Capanema, Colares, Santo Antônio do Tauá, Imperatriz/MA, Pinheiros/MA, Manaus/AM, Parintins/AM, Cuiabá/MT, Pontes e Lacerda/MT, Goiânia/GO, Macapá/AP e Rio de Janeiro/RJ. Desses, 32 prisões estão relacionadas diretamente ao crime organizado, seis a homicídios, duas ao tráfico de drogas e duas a recapturas de foragidos.

De acordo com as investigações, os alvos da operação integram uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, extorsões e ataques contra agentes da segurança pública.

Durante as diligências, também foram registradas quatro prisões em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e uso de documento falso. Com os suspeitos, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e três armas de fogo.

De acordo com as investigações, os alvos da operação integram uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, extorsões e ataques contra agentes da segurança pública.

 As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, após representação da FICCO/PA em primeira instância e recurso apresentado pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Pará (GAECO).

Durante as diligências, também foram registradas quatro prisões em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e uso de documento falso.

A operação contou com a atuação integrada do GAECO,Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) dos estados de Goiás (GO), Amapá (AP) e Mato Grosso (MT); Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA), através da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Superintendências da Polícia Civil de Santarém, Abaetetuba e Tucuruí, e Delegacias da Polícia Civil de Muaná, Colares e Santo Antônio do Tauá, Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema, Tucuruí, Abaetetuba e Santarém; Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará; Polícia Militar de Colares e de Almeirim; Polícia Civil do Maranhão; Polícia Militar dos Estados de Goiás e Amazonas; Secretarias de Estado de Administração Penitenciária dos Estados do Pará, Maranhão, Amazonas, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás. 

A FICCO/PA é uma força-tarefa formada pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e Secretaria de Administração Penitenciária, com o objetivo de fortalecer a atuação conjunta no enfrentamento ao crime organizado em todo o território paraense. ( A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Polícia Civil)

17/12/2025

Notícias relacionadas

Redenção: Atividades no Fórum de Justiça estão suspensas

18/03/2020

Governador do Pará anuncia que aulas presenciais na rede pública retornam somente em 2021

28/10/2020

Conceição poderá garantir classificação na Copa Sul Pará jogando em casa

10/10/2019

Projeto de lei da deputada Lívia Duarte pode obrigar distribuição de água potável em eventos com 2 mil pessoas ou mais no Pará

24/11/2023
Botão Voltar ao topo