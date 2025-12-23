Acidente entre motocicleta e caminhonete deixa dois feridos na BR-155

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 7h50, na BR-155, esquina com a Rua Pau Brasil, no centro do município de Sapucaia, sul do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, a colisão foi frontal e envolveu uma motocicleta Honda CG 150 Fan, de cor preta, e uma caminhonete Chevrolet S10, de cor prata. No momento da chegada da guarnição ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Municipal de Sapucaia.

O condutor da caminhonete relatou à polícia que trafegava pela rodovia BR-155 com destino ao município de Rio Maria, a trabalho, quando a motocicleta teria invadido a contramão, ocasionando o acidente.

Na motocicleta estavam dois homens. O condutor sofreu fraturas expostas na perna direita e no pé direito, além de diversas escoriações pelo corpo. O passageiro teve escoriações, mas apresentava estado de saúde estável. Ambos são moradores de Sapucaia e permanecem hospitalizados devido à gravidade dos ferimentos.

A motocicleta foi removida e encaminhada para a Unidade Integrada de Polícia de Sapucaia. O condutor da caminhonete compareceu à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e realizar os procedimentos legais.

A Polícia Militar informou que o caso será apurado pelas autoridades competentes. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)