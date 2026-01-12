Protestos no Irã já deixam mais de 500 mortos

As manifestações no Irã completaram duas semanas e já provocaram a morte de mais de 500 pessoas, segundo dados divulgados por organização de direitos humanos. O governo iraniano emitiu ameaças contra bases militares americanas após o presidente Donald Trump declarar apoio aos manifestantes.

O grupo de direitos humanos HRANA, com sede nos Estados Unidos, divulgou números atualizados sobre as vítimas dos protestos no Irã. A organização confirmou a morte de 490 manifestantes e 48 integrantes das forças de segurança. Mais de 10.600 pessoas foram presas durante o período.

Ativistas dentro e fora do Irã coletaram os dados para a HRANA. As autoridades iranianas não divulgaram estatísticas oficiais sobre as mortes. A agência Reuters não conseguiu verificar os números de forma independente.

Teerã ameaça retaliar bases americanas: O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, emitiu um alerta direto a Washington. Ele deixou claro que qualquer ataque ao Irã provocará resposta contra alvos específicos.

Qalibaf, ex-comandante da Guarda Revolucionária de elite, declarou que territórios ocupados por Israel, além de todas as bases e navios dos EUA, serão considerados alvos legítimos.

A ameaça veio após repetidas declarações de Trump sobre possível intervenção.

Trump considera opções contra o Irã: O jornal Wall Street Journal revelou que assessores apresentarão ao presidente americano um leque de opções na terça-feira. As alternativas incluem:

Ataques militares diretos;

Uso de armas cibernéticas secretas;

Ampliação das sanções econômicas;

Fornecimento de apoio online a grupos antigovernamentais.

Trump publicou nas redes sociais que os Estados Unidos estão prontos para ajudar o Irã a conquistar liberdade. O presidente já demonstrou força no cenário internacional ao depor o ditador venezuelano Nicolás Maduro.

Manifestações começaram por questões econômicas: Os protestos tiveram início em 28 de dezembro de 2025, motivados pela alta da inflação. A insatisfação popular rapidamente se voltou contra os líderes religiosos que comandam o país desde a Revolução Islâmica de 1979.