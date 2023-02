Operação policial fecha empresas clandestinas de segurança privada no Pará

Duas empresas clandestinas de segurança privada na cidade de Tucumã, no sul do Pará, foram fechadas em operação da Polícia Federal (PF) que ocorreu na última sexta-feira, 10. As informações foram divulgadas na manhã desta terça, 14. As empresas não tinham autorização da PF para prestar o serviço.

Na operação, foi lavrado auto de encerramento da atividade e apreendidos materiais que comprovam a atividade de vigilância patrimonial: duas pistolas airsoft, um spray de pimenta, seis rádios e 10 cassetetes.

No momento da abordagem, uma delas fazia segurança em um bar e outra, em uma boate da cidade. Uma das empresas também teria mais de 30 vigilantes, com anúncio de segurança armada. Porém, não foram encontradas armas de fogo e ninguém foi preso.

Fonte: O LIBERAL