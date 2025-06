Mãe é conduzida à delegacia após deixar quatro filhos trancados e sem cuidados em Xinguara

Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, no sul do Pará, acusada de abandonar os próprios filhos em situação de risco. O caso foi registrado na tarde de sábado (21) durante a Operação Saturação, realizada pelo 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

Segundo informações do relatório policial, por volta de 12h, a guarnição da viatura 1715 composta pelo aspirante a oficial Brandão, o 3º sargento Andrade e o cabo Monteiro foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) para verificar uma denúncia de abandono de incapaz em uma residência na rua B3, setor Jardim Universitário, próximo à Unifesspa.

No local, os policiais se depararam com conselheiras tutelares, identificadas como Deane e Nelly, em frente à casa onde estavam trancadas quatro crianças, identificadas apenas pelas iniciais L.F.D.B., I.D.G., A.S.D.G. e A.V.D.S. De acordo com o Conselho Tutelar, as crianças estavam presas na residência desde o dia anterior, em condições precárias: sujas, famintas e infestadas de piolhos.

Após contato telefônico feito pela conselheira Deane com ajuda da criança mais velha, a mãe, Bianka Dias dos Santos, foi localizada e chegou ao local aproximadamente 40 minutos depois.

Diante da situação, a mulher foi conduzida sem uso de algemas à Delegacia de Xinguara, onde foi apresentada ao investigador Leandro e ao delegado de plantão, Marcondes, para as providências legais cabíveis. As crianças ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar, que acompanha o caso. A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas a qualquer momento para ajudar a proteger crianças e adolescentes em situação de risco. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)