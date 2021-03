Saúde de Redenção enfrenta colapso

Foi informado pela Secretária de Saúde, através de João Lúcio, que o município de redenção e o seu sistema público de saúde entrou em colapso, informando que a rede privada também se encontra lotada. Comunicou João Lúcio que ‘’todos os leitos do Hospital Municipal Iracy Araújo ocupados, são 23 pacientes internados para tratamento da Covid-19 e existe outros pacientes fila esperando vaga no hospital’’. Existe também uma grande procura por vagas nos hospitais regionais de Redenção e Conceição do Araguaia que são solicitadas por secretários e médicos de vários municípios da região do sul do Pará.

“Nós estamos com cerca de 30 pacientes na fila da regulação aguardando vagas para internação nos dois hospitais regionais da região do Araguaia, existem pessoas nos ligando das cidade de Marabá, Canaã dos Carajás, Xinguara e vários outros municípios da região” relatou o secretário. No comunicado a população, o secretário de saúde afirmou que a situação e desesperadora e apelou para a população de Redenção, redobrar os cuidados com as medidas de contenção da Covid-19 no município.

o comunicado foi finalizado informando que a secretaria de Saúde está fazendo todos os esforços para combater o coronavírus no município e para que não falte medicamentos nos hospitais e postos de saúde. (com informações do secretario de Saúde Municipal).