Acidente e embriaguez ao Distrito do Taboca

Foi preso na noite da última sexta-feira (18), no Distrito de Taboca, em São Félix do Xingu, um homem suspeito de causar um acidente de trânsito após dirigir embriagado.

De acordo com informações da Polícia Militar do 36º Batalhão, por volta das 8 da noite, a guarnição de serviço realizava a Operação Saturação, sob comando do coronel Formigosa, quando foi informada por populares sobre um acidente na Avenida Xingu, em frente ao Supermercado Ideal.

Segundo relatos, o condutor de um carro modelo Chevrolet Corsa, de cor preta e placa CRN-3I89, colidiu com três motocicletas que estavam estacionadas na frente do mercado. Duas dessas motos foram identificadas: uma Honda Bis, de placa QVV-5B42, em nome de Raiane dos Santos Barbosa, e uma Yamaha Lander, em nome de Hélio do Carmo da Silva.

Através de imagens obtidas por câmeras de segurança, os policiais iniciaram buscas pelo suspeito, localizando o veículo cerca de 40 minutos depois, por volta das 8 e 40 da noite, na Rua dos Maranhenses, próximo à Assembleia de Deus.

Durante a abordagem, foi constatado que o motorista, identificado como Roberto Rodrigues Silva, de 28 anos, apresentava sinais evidentes de embriaguez: fala arrastada, dificuldade para andar, perda de equilíbrio e forte odor de álcool.

Diante da situação, e para garantir a segurança do suspeito e dos policiais, foi necessário o uso de algemas. Roberto e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça o alerta: dirigir sob efeito de álcool é crime e coloca vidas em risco. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Reprodução)