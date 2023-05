FLORESTA DO ARAGUAIA: Hoje começa o XXVIII Festival do Abacaxi

Hoje (23) será abertura oficial do XXVIII Festival do Abacaxi em Floresta do Araguaia com o grande show evangélico de Samuel Messias e a da banda católica, Dominus.

O maior festival da região acontece no parque de exposição da cidade, e terá entrada liberada todas as noites. A festa celebra o destaque de Floresta do Araguaia como o maior produtor nacional de abacaxi, a fruta garante o sustento de várias famílias que residem no município.

A programação segue na quarta-feira (24) com o desfile da rainha, show do Evoney Fernandes e Igor Cunha.

Na quinta (25) tem show da Mária Felipe, na sexta (26), show de Deavele Santos e Forró Piseiro.

No sábado (27) tem o Almoço do Produtor, Motocross, Manu Batidão e Bárbara Dlux.

E no encerramento do grande Festival do Abacaxi, no domingo (28), tem show de Murilo Huff e Débora e Daniela.

A população floresta-araguaiense e toda a região se prepara para participar do grande espetáculo. (A Notícia Porta, Ana Luiza Oliveira)