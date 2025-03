Polícia Militar e Polícia Civil realizam operação e prendem foragido com armamento pesado em Rio Maria

Na última segunda-feira, 17 de março, a Polícia Militar do Pará, por meio do 17º BPM – CPR XIII, em conjunto com a Polícia Civil, realizou uma operação em Rio Maria que resultou na prisão de um indivíduo procurado pela Justiça e na apreensão de armamento pesado.

A ação foi coordenada pelo Cel. Formigosa, comandante do CPR XIII, e pelo Ten. Cel. Aviz, comandante do 17º BPM, em apoio à Polícia Civil, liderada pelo delegado José Duailibe Júnior. A operação foi desencadeada após investigações indicarem que a facção criminosa Comando Vermelho planejava a execução de dois rivais na região.

Durante as diligências, os agentes localizaram o suspeito Caique Costa Cruz em um imóvel no bairro Parque da Liberdade. No local, foram apreendidos:

1 revólver calibre .38 (marca Taurus, nº E 154491) com 6 munições;

1 submetralhadora 9mm (de fabricação caseira) com 18 munições;

1 veículo Volkswagen Polo preto (placa JUR8G92);

1 identidade falsa, em nome de Heitor Ferreira Santana.

Além do porte ilegal de armas, foi constatado que Caique Costa Cruz possuía quatro mandados de prisão por homicídio (Art. 121 do Código Penal). Ele e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Rio Maria, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população e segue atuando de forma rigorosa no combate à criminalidade na região. (A Notícia Portal/Foto Polícia Civil).