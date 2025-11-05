Ação rápida da PM e Defesa Civil evita maiores danos em incêndio residencial

Uma residência pegou fogo no fim da tarde de terça-feira (4), nas proximidades da Feira Coberta, em Xinguara. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 17º Batalhão da Polícia Militar durante a Operação Saturação.

De acordo com o relatório policial, por volta das 17h15 a equipe foi acionada pelo NIOP informando que uma casa estava em chamas. Ao chegar ao local, os militares constataram o incêndio e acionaram o caminhão-pipa da Secretaria de Obras e da Defesa Civil do município. Após alguns minutos de trabalho, o fogo foi controlado.

Populares informaram à PM que o incêndio teria sido provocado intencionalmente. O suspeito, identificado como Antônio Rufino de Araújo, foi localizado horas depois e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)