Homem com dois mandados de prisão é preso pelo GTO em Xinguara

O Setor de Inteligência da polícia Militar do 17º Batalhão Carajás de Xinguara, descobriu o que um foragido da justiça do estado do Maranhão, estava residindo em Xinguara.

De posse da informação, na manhã de quarta-feira, 21 de dezembro, uma Guarnição do Grupo Tático Operacional (GTO), saiu a campo a procura do fugitivo. Ao ser localizado, o homem se apresentou com o nome falso de Rodrigo. Durante interrogatório, ele confessou se chamar, Rayanderson Lima dos Santos.

Após consultar o nome dele junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, acabaram descobrindo que o homem tinha dois mandados prisão em aberto, um por roubo e outro por homicídio no estado do Maranhão.

Diante dos fatos, Rayanderson Lima, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde se encontra preso à disposição da justiça do estado do Maranhão.

