Obras de acessos à ponte entre Tocantins e Pará avançam

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou a construção dos acessos à ponte sobre o Rio Araguaia, que conecta os municípios de Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA). A estrutura principal da ponte, avaliada em mais de R$ 200 milhões, estava concluída desde o início de 2025, mas ainda não pôde ser usada por falta dos acessos.

Segundo o DNIT, a construção dos aterros de encabeçamento e a ligação da ponte à estrada dependiam da desapropriação de imóveis na região. A previsão é que o tráfego na ponte seja liberado até dezembro de 2025.

Além dos acessos, estão previstas obras complementares, como ruas marginais nos dois municípios e um contorno viário em Xambioá, com o objetivo de melhorar o fluxo urbano e aumentar a segurança. Nesta fase, o DNIT executa os aterros de encabeçamento e realiza obras como terraplenagem, colchão drenante e gabião. Até o momento, foram concluídos 52,10% da terraplenagem, 65,70% do colchão drenante e 25,54% do gabião. Também foi finalizado o bueiro celular de 2,50 x 2,50 metros.

Os acessos à ponte terão 2.010 metros de extensão, sendo 310 metros no lado paraense e 1.700 metros no lado tocantinense. O investimento federal nesta etapa, por meio do Novo PAC, é de R$ 28 milhões.

Estrutura conecta Tocantins e Pará faz parte do corredor logístico da BR-153. Segundo o superintendente regional do DNIT no Tocantins, Luiz Antônio Garcia, a ponte representa um vetor estratégico para o escoamento da produção e a integração entre os estados.

A estrutura faz parte do corredor logístico da BR-153 e deve contribuir para a redução de custos de transporte e o fortalecimento da competitividade da região Norte.

Detalhes da obra: A ponte terá 1.724 metros de extensão e a expectativa é que mais de 1,5 milhão de pessoas sejam beneficiadas. O Consórcio A. Gaspar/Arteleste/V. Garambone é o responsável pela construção.

Até julho de 2025, a estrutura avaliada em R$ 204,2 milhões estava 95% pronta, dependendo apenas da construção dos acessos. O investimento para esta etapa final é de aproximadamente R$ 28,6 milhões.

Obra discutida no Governo de Dilma é o contrato para a obra da ponte assinado desde 2017, no governo Temer. A primeira previsão para o início da construção era 2018 com estimativa de três anos para a entrega. Mas a obra foi alvo de disputa judicial e a ordem de serviço só foi assinada pelo DNIT em 2020, e agora será inaugurada pelo o Governo Lula.

O valor da construção também sofreu alterações ao longo dos anos. Quando anunciada pelo governo Temer, a obra estava orçada em R$ 132 milhões. Quase três anos depois, a ordem de serviço previa R$ 157 milhões. Agora, segundo o DNIT, os valores somados da ponte e acessos devem ultrapassar R$ 232,8 milhões. (A Notícia Portal com informações do Jornal do Tocantins/ Fotos: Redes Sociais)