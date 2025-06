Justiça determina internação de adolescente que matou pais e irmão

Ele pretendia encontrar uma garota com quem mantinha um relacionamento virtual desde os 8 anos de idade, iniciado em um jogo online. Contrariado com a proibição, o jovem utilizou a arma do pai para cometer o triplo homicídio enquanto os familiares dormiam. O adolescente foi encaminhado ao Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente Infrator (Defase).

Crime premeditado e chocante: De acordo com as investigações da Polícia Civil, o adolescente planejou os assassinatos após ser impedido pelos pais de realizar uma viagem ao Mato Grosso do Sul. Ele pretendia encontrar uma garota com quem mantinha um relacionamento virtual desde os 8 anos de idade, iniciado em um jogo online. Contrariado com a proibição, o jovem utilizou a arma do pai para cometer o triplo homicídio enquanto os familiares dormiam.

Segundo o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª DP, o adolescente demonstrou frieza durante o depoimento. “Quando perguntei sobre o irmão, que era só uma criança, ele disse que o matou para que não sofresse com a morte dos pais”, relatou. O delegado afirmou ainda que o garoto declarou que “faria tudo de novo”, evidenciando a gravidade emocional e psicológica do caso.

Tentativa de ocultação e confissão: Após os crimes, o menor tentou ocultar os corpos jogando-os na cisterna da residência da família. Vestígios de sangue no colchão do casal e roupas sujas foram encontrados pela perícia, além de sinais de que o adolescente tentou queimar objetos da cena do crime.

A descoberta das mortes ocorreu na última terça-feira (25), depois que a avó do adolescente procurou a delegacia para comunicar o desaparecimento dos familiares. A equipe policial, ao investigar a casa, foi alertada por um forte odor vindo da cisterna local onde os corpos foram encontrados. Confrontado pelas evidências, o jovem confessou os assassinatos.

Situação legal: O adolescente foi encaminhado ao Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente Infrator (Defase). Até o momento, não possui advogado constituído. Ele responderá por atos infracionais análogos a triplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e mobiliza órgãos de proteção à infância e juventude. (A Notícia Portal com informações de Lucas Quirino CNN/ Foto: Reprodução)