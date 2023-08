Xinguara: Homem morre após atropelamento, motorista fugiu

Um homem identificado como Luís foi morto em um acidente de trânsito em Xinguara, no sul do Pará. O caso ocorreu no final da noite desta segunda-feira (7), próximo à vila de Água Fria, na BR-155. A família da vítima, que estava a pé, seria de Goiás.

Há poucas informações sobre o caso, já que o motorista atropelou Luís e não prestou socorro. Seriam aproximadamente 22h30 quando o acidente fatal ocorreu. Testemunhas no local não conseguiram identificar qual teria sido o veículo envolvido no acidente.

A Polícia Civil em Xinguara abriu um inquérito para investigar a morte de Luís e procurar o condutor causador do acidente. Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. (A Notícia Portal/ Matéria de Fato Regional)