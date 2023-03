Cadáver encontrado em plantação de soja é de adolescente

É do adolescente Darlison da Conceição Dias o corpo encontrado em estado de decomposição na semana passada em meio a uma plantação de soja no município de Goianésia do Pará. Familiares fizeram o reconhecimento nesta quarta-feira (1º). A causa da morte é investigada.

Um trabalhador da plantação encontrou o cadáver após estranhar um odor muito forte numa área atrás de um posto de combustível, na zona rural do município, localizado no sudeste paraense. A Polícia Civil foi acionada e constatou o fato. Em seguida, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí cuidou da remoção do cadáver.

Até esta semana, o cadáver aguardava reconhecimento por familiares. O adolescente tinha 17 anos de idade morava em Jacundá, a cerca de 75 quilômetros de Goianésia do Pará.

Fonte: Correio Carajás