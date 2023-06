Redenção: VII Festival de quadrilha junina será a grande festa do final de semana

A cidade de Redenção, será palco do maior Festival de cultura da região do sul do Pará. A Prefeitura de Redenção, através da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, estará realizando a IV Feira Junina Educacional e Cultural e o VII Circuito Junino de Quadrilhas do sul do Pará.

O evento contará com apresentações de quadrilhas juninas das escolas municipais de Redenção e grupos juninos de diversos municípios da região do sul do Pará e do Estado do Tocantins

O evento está marcado para acontecer nos dias 16, 17 e 18 de junho no Espaço Cultural de Redenção. Além das apresentações das quadrilhas e grupos juninos, será apresentado exposição cultural, barracas com comidas típicas da quadra junina, feira de artesanato e várias outras atrações.

A premiação em dinheiro será a maior já ofertada pelo festival.

De acordo com o secretário municipal de Educação e Cultura, a programação será bastante diversificada , como reza as festividades de Santo Antônio, São Pedro e São João. ‘’ Nossa expectativa é que a alegria do nosso festival junino, supere as dos anos anteriores. Estamos com uma programação diversificada, mais uma vez será uma linda festa de São João, com concurso intermunicipal de quadrilhas e quadrilhas das nossas escolas municipais’’, disse Vanderly Moreira. A grande novidade deste ano é a premiação do festival que este ano chega ao valor de R$ 60.000.00.00 (sessenta mil reais) para os vencedores. (A Notícia Portal/ Dinho Santos)[