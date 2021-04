100 DIAS DE GESTÃO: XINGUARA É DESTAQUE REGIONAL DO ATENDIMENTO A SAÚDE

Apesar das atenções estarem voltadas na sua maioria para proteger a população do covid 19, a atual gestão de Xinguara conseguiu um bom desempenho nos primeiros 100 dias de governo. O prefeito Moacir Pires de Farias (PL), que é médico – deu foco priorizando a saúde e total atenção a todas as demais áreas, tomando decisões e dando início a implantações que visam melhorar a qualidade de vida da população.

SAÚDE: A demanda extraordinária provocada pela pandemia de covid -19 e pelo atendimento de pacientes de municípios, foi o determinante para adoção de um plano que inclui a ampliação do número de servidores, contratando mais enfermeiros, médicos, assistentes sociais e apoio. Também foi ampliada a capacidade de exames laboratoriais, além de diagnósticos especializados como eletrocardiograma, ultrassonografia e outros que são encontrados na Clínica de Especialidades, que recebeu novos serviços onde médicos especialistas atendem de segunda a sábado. “Agora contamos com duas médicas ginecologistas, oferecendo 160 consultas mês, além da realização de cirurgias e atuação de médicos em todos os postinhos de saúde; também implantamos um sistema de humanização de relacionamento com pacientes e acompanhantes, onde desde a portaria até o gabinete do médico a orientação é dar atenção especial ao usuário”, explicou Neli Farias, secretária municipal de administração.

Para o tratamento da Covid – 19, Xinguara adotou um protocolo que é referência nos principais hospitais do país, o que tem garantido o melhor controle da doença sem deixar faltar o diagnóstico ou medicação as pessoas acometidas pelo coronavírus.

SOCIAL: A implantação do Sistema Nacional de Emprego (SINE) é considerada um fato relevante nos 100 primeiros dias da nova gestão. O órgão já está funcionando oferecendo os serviços de divulgação de vagas, recebimento de currículos, elaboração de processos seletivos e até a contratação de pessoal. A implantação e inauguração do Conselho Municipal de Educação; o início das obras de duas creches e a criação (em implantação) de um espaço centralizando os atendimentos de emissão e atualização de documentos, pagamentos de tributos e outros serviços semelhantes também fazem parte das ações de início de governo.

MEIO AMBIENTE: Nesses 100 dias de gestão, a prefeitura deu início aos trabalhos de implantação de um aterro sanitário para tratamento do lixo da cidade, ação de extrema necessidade para o controle do meio ambiente. Ao mesmo tempo foram desenvolvidas campanhas Xinguara limpa e plantio de árvores. O viveiro municipal foi ampliado e recebeu plantas medicinais.

INFRAESTRUTURA: A implantação de uma oficina mecânica própria para manutenção da frota de carros e máquinas da prefeitura e a reestruturação do espaço e pátio da secretaria de obras representou economia e agilidade – e permitiu ações emergenciais nas estradas rurais e serviços de tapa buracos na cidade, atingindo volume considerado de serviços feitos nesses 100 dias gestão.

Outras ações fazem parte dos índices positivos do início da atual gestão da prefeitura de Xinguara, como reforma de escolas, busca de convênios juntos aos governos do Estado e Federal, através das secretarias e ministérios como também via parlamentares.