XINGUARA: Estão sendo construídas 3 creches de período integral para crianças na primeira infância

Duas creches já estão em fase de conclusão, a outra o término está previsto para o mês de novembro

A prefeitura de Xinguara está construindo três creches para atender crianças da faixa etária de 1 a 5 anos. No Setor Selectas, a obra é numa área de 550 m2, executado com recursos do FUNDEB, o projeto vai atender aproximadamente 130 crianças de 1 a 2 anos, a conclusão está prevista para o mês de novembro, o funcionamento se iniciará no próximo ano letivo. As outras duas estão em fase de conclusão. No bairro Mariazinha as instalações terão capacidade para mais de 300 crianças de 1 a 5 anos. Já a creche do distrito Rio Vermelho terá capacidade para 250 crianças. Serão mais de 600 vagas de tempo integral para atender a comunidade.

“Projeto pensado para você mãe, que precisa trabalhar e precisa deixar seu filho bem protegido, bem cuidado”, comenta o prefeito Moacir Faria.