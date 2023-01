Novas medidas do governo federal não atingem escola cívico-militar em Redenção

Com as novas medidas do governo Lula, surgiu a dúvida sobre o destino da escola-cívico-militar Eva Tomé de Souza em Redenção. O Ministro da Educação Camilo Santana extinguiu a diretoria do Ministério da Educação (MEC) que tratava das escolas cívico-militares, isso culminou no fechamento de mais de 200 escolas desse modelo no Brasil.

Porém, o prefeito Marcelo Borges, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, garantem a população a continuidade do projeto da Escola Cívico Militar Eva Tomé em Redenção.

O comandante da escola, Márcio Felippe, tranquiliza o público de alunos, pais e responsáveis. Ele explica que a parceria firmada para a implantação do modelo na cidade, não foi com o governo federal e sim com a Associação Brasileira de Educação Cívico Militar (ABEMIL), que também tem sede em Brasília e é presidida pelo Capitão Davi Lima desde 2019.

“A nossa atividade pro ano de 2023, ela continua a todo vapor. Nosso planejamento está sendo feito, tendo em vista que as aulas começam do dia 23 e não precisa desse espanto, dessa polêmica que tem sido gerada” Afirma o comandante Márcio Felippe.

Ele ainda acrescentou dizendo que a ABEMIL firmou o contrato com a prefeitura até o final do mandato da atual gestão. E o prefeito Marcelo Borges confirmou que a parceria ainda existe e que enquanto ele estiver no cargo, Eva Tomé de Souza, é uma escola cívico-militar.

A escola municipal cívico-militar Eva Tomé de Souza foi muito bem recebida pela população e tem se destacado no município pelo padrão de trabalho apresentado, disciplina dos alunos e, inclusive, com premiações no âmbito didático e esportivo.

No ano de 2022, o nome da cidade foi elevado através da escola com alunos destaques na OBMEP e o 1° JECIM (Jogos Escolares Cívico Militares). (A Notícia Portal com informações da Secretaria Municipal de Educação).