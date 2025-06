Xinguara e Conceição do Araguaia protagonizam Conferências Municipais de Políticas para as Mulheres

Com auditórios cheios e participação ativa da sociedade civil, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado das Mulheres (SEMU), deu início ao ciclo de Conferências Municipais de Políticas para as Mulheres. As ações seguem até julho em diversas regiões do estado e preparam o caminho para a 7ª Conferência Estadual, prevista para acontecer em agosto, na capital Belém.

Entre os municípios que já realizaram seus encontros, Xinguara e Conceição do Araguaia se destacaram com eventos marcados pela ampla escuta das demandas femininas e articulação entre poder público e sociedade.

Xinguara realiza sua 3ª Conferência com foco em propostas locais

No dia 18 de junho, o município de Xinguara, no sul do estado, sediou sua 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O encontro reforçou a importância da continuidade dos processos democráticos locais e teve como foco principal a escuta das mulheres do território.

As propostas construídas durante o evento serão encaminhadas à etapa estadual e contribuirão para a formulação do novo Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, que está sendo elaborado com base no diálogo direto com a população paraense.

“A partir da realidade local, estamos contribuindo com a construção do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. É fundamental que os territórios estejam no centro das decisões”, afirmou Márcia Jorge, coordenadora da SEMU.

Conceição do Araguaia promove sua 1ª Conferência da história

Já em Conceição do Araguaia, a população participou da primeira conferência municipal da história voltada às políticas públicas para mulheres. O evento foi marcado pelo protagonismo feminino local e pela mobilização de representantes de diversas áreas, com destaque para a sociedade civil organizada.

O encontro reafirmou a importância da democracia participativa e consolidou o município como um novo polo de construção coletiva de políticas de gênero no estado.

Conferências seguem por todo o Pará até julho

Além de Xinguara e Conceição, municípios como Tucuruí e Marituba, na Grande Belém, também já realizaram suas etapas. Todos os encontros têm como tema central:

“Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”

A secretária de Estado das Mulheres, Ana Paula Silva Gomes de Freitas, ressaltou o compromisso da gestão estadual com uma política pública baseada na escuta e nas necessidades de cada território:

“Nosso compromisso é garantir que as vozes das mulheres estejam no centro das decisões”, destacou.

As Conferências Municipais continuarão acontecendo até julho e culminarão na 7ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres do Pará, em agosto, que também definirá a representação do estado para a etapa nacional.

Saiba mais:

Ações são organizadas pela Secretaria de Estado das Mulheres (SEMU) e pelo Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres

Conferências municipais elegem delegadas para representar seus territórios na etapa estadual

A proposta é fortalecer políticas públicas interseccionais, democráticas e territorializadas (A Notícia Portal com informações de Valéria Nascimento Agência Pará/ Fotos: Divulgação)