REDENÇÃO: COMEÇA AMANHÃ O PRAZO PARA VACINAR PESSOAS ACIMA DE 45 ANOS, CONTRA O CORONAVIRUS

A Secretaria de saúde de Redenção, dará início hoje a vacinação para os que já tem 50 anos de idade, e vai até o dia 25 próximo.

Para ter acesso a vacinação a pessoa terá que apresentar os seguintes documentos.

Cartão Vacina

Documento com foto

Cartão do SUS

CPF

A vacina será oferecida em cinco endereços no colégio Irmã Gabriela, Centro de referência em Assistência Social (CRAS), Colégio Otávio Batista Arantes, Colégio Rui Barbosa e 13 de maio. No horário das 14:00h as 17:00h

ATENÇÃO: A secretaria de saúde alerta que a eficácia da vacina está ligada a obrigatoriedade de tomar a segunda dose. “Para garantir a imunização as pessoas devem voltar para tomar a segunda dose”, disse Makeldes Borges, Diretora de Vigilancia Sanitária.

Em Redenção ao todo foram já aplicadas 20. 622 vacinas, sendo 13.580 da primeira dose, e 7.042 da segunda dose. Este numero representa em média de 20% da população de Redenção, onde 12. 895 pessoas já foram infectadas e 216 morreram vitima da Covid – 19. No momento em Redenção tem nove nove pessoas hospitalizadas com o vírus.