Criança de 11 anos é flagrada pilotando motocicleta durante operação policial em Rio Maria

Durante uma operação de saturação noturna realizada na última quarta-feira (19), uma guarnição da Polícia Militar flagrou uma situação de crime de trânsito envolvendo uma criança de apenas 11 anos na cidade de Rio Maria, no sul do Pará.

De acordo com informações do 17º Batalhão da PM Batalhão Carajás, sob comando do Tenente-Coronel Aviz, a equipe composta pelo Cabo Alcântara, Soldado Caetano e Soldado Rocha realizava rondas ostensivas na Avenida 04, no bairro Vila Nova, quando avistou uma motocicleta sendo conduzida por uma criança.

Ao abordar o veículo, foi constatado que se tratava de um menor de idade, identificado pelas iniciais K.L.S.F., de 11 anos. Questionado, o menino revelou que o proprietário da moto, uma Honda CG 160 Start vermelha, ano 2019, placa QVH2H53, havia permitido que ele pilotasse o veículo.

Os policiais foram até a residência do responsável pelo veículo, identificado como Marivaldo Andrade do Prado, de 18 anos. O jovem confirmou que entregou a motocicleta à criança e ainda informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da infração, Marivaldo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, acompanhado do pai do menor, o senhor José Marcelo Sousa Silva, que também acompanhou o filho durante os procedimentos legais cabíveis.

A ação faz parte do trabalho de fiscalização intensificado determinado pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), sob o comando do Coronel Formigosa, visando coibir irregularidades no trânsito e garantir a segurança da comunidade. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)