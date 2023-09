Ourilândia do Norte: Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por homicídio

A Polícia Civil do Pará, através da equipe plantonista da Delegacia de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em decorrência da prática de homicídio, na última segunda-feira (4).

O homem foi localizado e preso, sendo efetivado o mandado expedido pela Vara Criminal de Canaã dos Carajás. Posteriormente, ele foi submetido a exame de corpo de delito.

Após condução à unidade policial, o homem se encontra à disposição do poder judiciário. (A Notícia Portal/ Policia Civil do Pará)