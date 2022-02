Mudanças nos serviços de emplacamento de veículos passam a valer em todo Pará

Com o objetivo de trazer mais segurança ao cidadão e reduzir os casos de clonagens de veículos em todo o estado do Pará, será implantada a partir desta segunda-feira, 21, a portaria Nº 550/2022 do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que determina adequações a serem implementadas nos serviços e emplacamento de veículos em todo o Pará.

Adotando recursos que trazem modernidade das técnicas, rotinas de atendimento, equipamentos e das instalações, esta alteração objetiva prevenir práticas ilegais de clonagem, adulteração e falsificação de placas veiculares no Estado do Pará, bem como os altíssimos índices de sonegação fiscal.

As mudanças, que agregam alta tecnologia e garantem o cumprimento integral de todas as exigências previstas na regulamentação federal vigente, serão identificadas nos seguintes critérios:

Plataforma de comercialização por meio digital, sendo permitido atendimento presencial somente na sede dos credenciados mediante agendamento prévio;

Atendimento via delivery nos locais autorizados pelo Detran-PA, tais como:

– Concessionária de veículos novos;

– Estabelecimentos comerciais de veículos seminovos;

– Empresas de transportes de passageiros e cargas;

– Empresas de Locação de veículos;

Os sistemas informáticos homologados junto ao Detran-PA deverão, ainda, garantir que os prestadores e adquirentes dos serviços tenham sua identidade e presença certificadas de forma digital, impedindo a ação de fraudadores e a prestação de atendimento por empresas clandestinas.

(Fonte: RomaNews)