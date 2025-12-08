Xinguara é campeã da Copa Extremo Sul 2025 com transmissão da rádio Clube do Pará

A rádio Clube do Pará (Belém), com narração de Jorge Anderson, comentário/reportagem de Otávio Araújo e apoio de Roney Braga, transmitiu a vitória da seleção de Xinguara por 1 a 0 sobre Santana do Araguaia.

Xinguara conquistou a Copa Extremo Sul Pará 2025 na noite de sábado (06), com apoio da torcida que lotou o estádio Jota Santos. O gol da vitória foi marcado pelo meio campista Pedro, num chute forte de fora da grande área aos 29 minutos do primeiro tempo.

A transmissão do jogo pela rádio Clube do Pará teve o apoio do Prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção, do secretário de esportes de Xinguara, Guilherme Costa, do presidente da Liga Esportiva de Xinguara, Gonçalves Miranda e do vice-presidente da Liga, Newton Abreu.

O jogo também foi transmitido pelo Canal Extremo Sul TV, sob a direção da comunicadora Clau Santos.

Ficha técnica

Xinguara: Gustavo, Gustavinho, Vaqueiro, Alemão, Lucas, Kadu, Platina, Pedro, Denis, Luiz Felipe, Suri, Fernando, Camelo, Chiclete, David Douglas, Fabinho, Iago, Madruga, Pablo, Phelipe, Marquinho e Júnior. Técnico: Rondinelle.

Santana do Araguaia: Neneca, Leandrinho, Henrique, Carlos Felipe, Neguinho, Enis, Wellington, Hernani, Luquinha, Pupula, Warley, Paulo, Rodolfo, Lucas Félix, David, Jonas, Ricardo, Carleilton e Liedson. Ténico: Rômulo.

Árbitros: Célio Carvalho, Lucas Ferreira, Odirley Gomes (Liga de Ourilândia) e Adelton Carneiro (Liga de Rio Maria). ( Roney Braga A Notícia Portal e Blog do Otavio Araújo)