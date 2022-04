Redenção: Briga em bar acaba em assassinato

O rapaz, identificado como “Edson”, foi morto a tiros, durante a madrugada deste domingo (10), no Setor Serrinha, em Redenção, em decorrência de uma briga, motivada pelo consumo exagerado de bebida alcoólica.

Segundo informações policiais, o crime aconteceu depois de uma briga, ocorrido no interior de um Bar, no Setor Serrinha, envolvendo a vítima e o assassino. Na briga houve tapas, socos e pontapés, mas o suspeito teria saído em desvantagem da confusão.

Na troca de sopapos, “Edson” teria dado um soco no rosto do assassino. Os ânimos se “acalmaram”, o suspeito saiu de “mansinho”, porém retornou para o bar com uma arma de fogo e atirou duas vezes à queima roupa em Edson que morreu no local do atentado a bala. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames cadavéricos.

Fonte: Portal Debate com Plantão Redex