Xinguara é a única cidade dos 15 municípios da região Araguaia Paraense contemplada com obras de drenagem e contenção de encostas

O Pará está entre os Estados mais contemplados no Novo PAC Seleções 2025, com 29 municípios beneficiados e 33 propostas aprovadas para obras de drenagem e contenção de encostas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18), em Brasília, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No total, o programa destina R$ 11,7 bilhões a 235 cidades de 26 Estados. Desse total, o investimento previsto para o Pará é de R$ 732 milhões.

No Pará, os investimentos representam um passo decisivo para enfrentar problemas históricos de urbanização e proteger milhares de famílias que convivem com enchentes e áreas de risco, em um esforço conjunto entre União, Estado e prefeituras.

Acará, Almeirim, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém (4), Benevides, Bragança, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Curuá, Itupiranga, Jacundá, Marituba, Monte Alegre, Nova Esperança do Piriá, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Prainha, São Domingos do Capim, Ulianópolis, Vigia, Viseu e Xinguara.

O governador Helder Barbalho acompanhou a cerimônia no Palácio do Planalto, ao lado dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Jader Filho (Cidades). “Particularmente o Estado do Pará vive a realidade de muitos bairros e cidades que sofrem com alagamentos.

Festejo que estejamos entre os Estados mais beneficiados com este anúncio, fruto da parceria com o Governo Federal e da atenção do ministro Jader Filho, com recursos que irão beneficiar milhares de paraenses em dezenas de cidades”, afirmou o governador.

Na lista estão municípios como Belém, com quatro projetos de drenagem, além de Ananindeua, Altamira, Castanhal, Parauapebas, Bragança, Barcarena, Vigia e Viseu. Também foram contempladas obras de contenção de encostas em Santarém, que receberá R$ 38 milhões, e em Almeirim. Os projetos vão reduzir alagamentos, ampliar a drenagem urbana e mitigar riscos de deslizamentos.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou que os investimentos representam uma mudança de postura do Estado brasileiro em relação à prevenção. “Essas ações devolvem dignidade e segurança à população e reforçam que a prevenção voltou a ser prioridade no país graças ao presidente Lula”, destacou o ministro.

O presidente Lula também enfatizou o caráter social do programa. Ele afirmou que governar significa recolocar os mais vulneráveis no centro das políticas públicas. “Esse governo está do lado do povo brasileiro e quer recuperar a dignidade que foi tirada de milhões de pessoas que saíram do campo em busca de uma vida melhor nas cidades. Nosso compromisso é garantir direitos básicos, trabalho, educação e qualidade de vida para quem mais precisa”, declarou. (A Notícia Portal com informações do Diário do Pará/ Fotos: Marco Santos, Agência Pará)