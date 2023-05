ÁGUA AZUL DO NORTE: Município realizará 5ª Conferência Municipal da cidade

O Prefeito Isvandires Martins – ‘Vandim’ (UNIÃO BRASIL), através da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) e Comissão Organizadora irá realizar no dia 16 de junho, a 5ª Conferência da Cidade de Água Azul do Norte com o Tema: “CIDADES DEMOCRÁTICAS, INCLUSIVAS E SUSTENTÁVEIS” e o Lema: “FORTALECER A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL”.

O evento acontecerá na Igreja Assembleia de Deus da Missão e tem como propósito, abrir um espaço para a população falar sobre as demandas do município na saúde, educação, estrutura, segurança, dentre outras. Nessa Conferência, será definida as futuras prioridades da gestão do prefeito Vandin. Todos os órgãos, entidades, associações, instituições de água Azul do Norte estão convidadas para contribuir apresentando almejos da população.

A Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) que tem como secretário Eráclito Gesuíno da paz, tem a função de potencializar a administração da prefeitura, fazendo planejamento e interlocução entre as secretarias. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

16/06/2023

7:30 às 9:30h

CREDENCIAMENTO

APROVAÇÃO DO REGIMENTO DA CONFERÊNCIA

CERIMÔNIA DE ABERTURA

LANCHE

9:30 às 11:30

APRESENTAÇÃO E DEBATE DO TEMA CENTRAL: CIDADES DEMOCRÁTICAS, INCLUSIVAS E SUSTENTÁVEIS’

11:30 às 13:00 – ALMOÇO

13 às 14:30

DISCUSSÃO NOS GRUPOS TEMÁTICOS

1) GT 01 – SANEAMENTO BÁSICO-AMBIENTAL

2) GT 02 – HABITAÇÃO

3) GT03 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

4) GT04 – MOBILIDADE URBANA

14:30 – LANCHE

15:00 – PLENÁRIA FINAL

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS CONSTRUÍDAS NOS GRUPOS TEMÁTICOS

ELEIÇÃO DOS DELEGADOS PARA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL

16:30 – ENCERRAMENTO