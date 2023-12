Título: Jovem é Assassinado a Tiros em Redenção, no Sul do Pará

Na noite da última segunda-feira (4), por volta das 21h, houve um trágico assassinato no Jardim América 3, em Redenção, sul do Pará.

Teylan Thomas, jovem residente do setor Capuava, foi vítima de uma execução a tiros dentro de seu veículo, recebendo mais de 5 tiros e pelo menos dois disparos na cabeça.

Mesmo ferido, Thomas tentou fugir, mas colidiu o carro contra uma árvore, perdendo a vida no local. Os atiradores conseguiram escapar antes da chegada da polícia militar.

O crime já está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Redenção, que tomará as medidas necessárias para esclarecer os detalhes desse episódio violento. (A Notícia Portal com informações do Blog do Luiz Pereira)